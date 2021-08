Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour Daniel Wass !

Publié le 14 août 2021 à 14h10 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Getafe ce vendredi (1-0), José Bordalàs a émis le souhait de conserver Daniel Wass cette saison.

A la recherche de renforts au poste de latéral droit, l’OM discute depuis, de nombreuses semaines, avec la Fiorentina pour Pol Lirola, mais aussi avec le FC Valence pour Daniel Wass. Selon AS , Pablo Longoria aurait formulé une offre de 1,5M€ pour tenter de recruter le joueur danois, sous contrat jusqu’en 2022, mais celle-ci aurait été refusée par le club espagnol. Le FC Valence n’a pas l’intention de se séparer de Daniel Wass, ovationné après la victoire face à Getafe ce vendredi.

« Nous ne pouvons penser à aucune autre possibilité que de les avoir cette saison »