Mercato - Barcelone : Laporta dit un grand merci à Gerard Piqué !

Publié le 15 août 2021 à 5h00 par T.M.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Memphis Depay et Eric Garcia pourront jouer ce dimanche face à la Real Sociedad. Et cela a été rendu possible grâce à Gerard Piqué.

Il y a plusieurs semaines de cela désormais, le FC Barcelone officialisait les arrivées de plusieurs recrues à l’instar de Memphis Depay, Sergio Agüero ou encore Eric Garcia. Alors que l’attaquant argentin ne pourra finalement pas jouer avant 10 semaines, en ce qui concerne le Néerlandais et l’Espagnol, l’incertitude planait concernant leur présence pour la première journée de Liga ce dimanche contre la Real Sociedad. En effet, le Barça a éprouvé les plus grands difficultés à les enregistrer à cause de son problème de masse salariale. Finalement, les deux recrues blaugrana seront bien de la partie.

« Cela a été possible grâce à l’accord trouvé avec Gerard Piqué »