Mercato - PSG : La révolution de Pochettino prend forme !

Publié le 15 août 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que les jeunes pousses ont toujours eu du mal à se faire une place au PSG, grâce à Mauricio Pochettino, cela devrait changer.

Au PSG, on empile les stars et cela au détriment des jeunes talents. Pourtant, le club de la capitale dispose de l’un des meilleurs centres de formation en Europe. Face à cette difficulté de se faire une place en équipe première, plusieurs pépites n’hésitent pas à aller exploser ailleurs. Un exode que Leonardo tente d’éviter et avec Mauricio Pochettino, il pourrait avoir trouvé un allié de taille. Aux commandes au PSG, l’entraîneur argentin semble vouloir donner une place importante à certaines pépites.

Place aux jeunes ?