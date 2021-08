Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Beckham, Ibrahimovic... Les vérités de cet ancien buteur de QSI sur son passage !

Publié le 14 août 2021 à 15h45 par D.M.

Aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg, Kévin Gameiro est revenu sur son passage au PSG et notamment sur le titre de champion de France remporté en 2013.

Agé de 34 ans, Kévin Gameiro est de retour en Ligue 1. Courtisé par l’OM, l’international français a décidé de rejoindre le RC de Strasbourg, après huit années passées en Espagne. Un retour aux sources pour le joueur, formé au sein du club alsacien. Alors qu’il s’approche de la retraite, Gameiro est revenu, ce samedi, sur les grands moments de sa carrière et notamment sur son passage au PSG. Arrivé en 2011, l’attaquant est resté deux ans dans la capitale. Après avoir remporté le titre de champion de France en 2013, il avait pris la décision de rejoindre le FC Séville.

« En jouant au PSG, j’ai accompli un rêve d’enfant »