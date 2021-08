Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Messi, Paris a totalement assommé la planète foot !

Publié le 14 août 2021 à 17h15 par Alexis Bernard

Le recrutement de Lionel Messi a un impact gigantesque dans le monde entier. Plus encore que lors de la double arrivée de Neymar et Mbappé, en 2017.

En moins d’une semaine, tout a basculé. Tout proche de signer un énième contrat avec le Barça, et de prolonger pour terminer son immense carrière en Catalogne, Lionel Messi a eu la désagréable surprise de voir les engagements blaugrana voler en éclat. Le salaire promis n’était pas là, les conditions pour rester non plus. Alors l’Argentin a dit stop. Et il est parti.

Paris a frappé un très grand coup

Positionné depuis de longs mois, le PSG a logiquement réactivé la discussion avec Lionel Messi et son entourage. C’est même le père de Messi qui a rappelé le PSG pour ouvrir des discussions concrètes et organiser la venue de son fils à Paris. La signature du sextuple Ballon d’Or était le rêve de Doha, et de tous les supporters parisiens. C’est désormais une réalité. Un coup hors norme, sans comparaison dans l’histoire du football français et sûrement même à l’échelle mondiale. La répercussion d’un tel coup dépasse les frontières et gagne l’ensemble des sphères de la discipline. Et même au-delà. Sportivement, économiquement et même socialement, l’arrivée de Messi a un impact qu’il sera difficile de mesurer à sa juste valeur. Mais ce qui est sûr, c’est que Paris a assommé le marché des transferts et le football tout entier. Jamais un club ne s’était montré aussi ambitieux. Pas même le Real Madrid et ses Galactiques, avec Zidane, Beckham et Ronaldo.