Mercato - PSG : Mbappé dans le flou total pour son avenir...

Publié le 14 août 2021 à 13h45 par La rédaction

L’arrivée de Lionel Messi change beaucoup de choses pour un PSG plus compétitif que jamais. Même pour Kylian Mbappé, la décision de partir devient de plus en plus compliquée.

Quoi de plus difficile qu’être à la place de Kylian Mbappé à l’heure actuelle ? Avec la signature de Lionel Messi au PSG, le Français voit débarquer une légende vivante à Paris. L’occasion de jouer à ses côtés, et de constituer une ligne d’attaque légendaire, a de quoi séduire…

Partir, pour quoi faire ?

En discussions avancées avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a de quoi hésiter. Le PSG lui offre des conditions financières et sportives à la hauteur de ce qu’il est en droit de rêver. Au Real Madrid, il n’y a pas Neymar, Messi, Di Maria ou encore Icardi. Il y a Benzema. Et c’est à peu près tout. Hazard est dans le brouillard, Modric, Kroos ou encore Marcelo sont plus que vieillissants. La défense a perdu Sergio Ramos et Varane... Partir au Real Madrid est un rêve pour Mbappé mais ce qui fait rêver, aujourd’hui, c’est Paris. Dans le flou total, le Français va devoir se décider. Rapidement. Le PSG doit savoir s’il reste, en prolongeant. Ou s’il doit être vendu à la hâte, avant le 31 août.