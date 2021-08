Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid chamboule les plans de Leonardo !

Publié le 10 août 2021 à 21h15 par Th.B.

Le PSG aurait des vues sur Erling Braut Haaland dans le cadre du mercato estival de 2022 si Kylian Mbappé venait à finalement quitter le club à la fin de son contrat. Cependant, le Real Madrid prévoirait de mettre la main à la fois sur l’attaquant du PSG et sur le buteur du Borussia Dortmund…

Bien que son nom ait fait couler beaucoup d’encre depuis le printemps, Erling Braut Haaland devrait finalement rester au Borussia Dortmund cet été comme plusieurs dirigeants du BvB n’ont cessé de le répéter. Depuis, son agent Mino Raiola semble s’être calmé, ne multipliant plus les déclarations dans la presse à ce sujet. Néanmoins, l’intérêt du Real Madrid pour Erling Braut Haaland serait toujours aussi important et particulièrement pour l’été 2022. De quoi perturber les plans du PSG qui prendrait en considération une offensive pour Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat au Real Madrid.

Le Real Madrid veut Haaland ET Mbappé en 2022 !