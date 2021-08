Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup colossal avec Raiola pour oublier Mbappé !

Publié le 10 août 2021 à 15h10 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain grâce à sa clause libératoire, le PSG se pencherait sur le dossier du Norvégien si Kylian Mbappé venait à quitter le club parisien à la fin du prochain exercice.

Depuis le début du mercato estival, le PSG semble déterminé à conserver Kylian Mbappé bien que ce dernier ne souhaite pour le moment pas concrètement discuter avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022 et que le Real Madrid resterait en embuscade prêt à saisir la moindre opportunité. Quand bien même Mbappé refuserait de prolonger avant la fin du mercato, le PSG le conservera comme le10sport.com vous l’a récemment affirmé pour son ultime année de contrat. Mais qu’adviendra-t-il lors du prochain mercato estival ? Le PSG pourrait déjà avoir une belle idée de son successeur en cas de départ libre de Mbappé au Real Madrid ou ailleurs.

Haaland en cas de départ libre de Mbappé l’été prochain ?