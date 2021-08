Foot - Barcelone

Barcelone : Le duo Griezmann-Depay fait déjà forte impression !

Publié le 3 août 2021 à 4h00 par T.M.

Désormais au FC Barcelone, Memphis Depay réalise d’excellents débuts. Et lors de cette pré-saison, la connexion entre le Néerlandais et Antoine Griezmann saute notamment aux yeux.

Il aura donc fallu attendre un an pour voir Memphis Depay au FC Barcelone. Attendu l’été dernier par Ronald Koeman, le Néerlandais a finalement posé ses valises cet été en Catalogne, étant arrivé au terme de son contrat avec l’OL. Désormais, Depay est donc un joueur du Barça et les débuts sont prometteurs. Buteur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant de 27 ans fait forte impression lors de cette pré-saison. Memphis Depay semble déjà être bien intégré et le courant est également immédiatement passé avec Antoine Griezmann.

« Nous avons une bonne connexion »