Mercato - OM : Longoria va boucler une nouvelle recrue !

Publié le 15 août 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Bien que l'OM ait déjà été très actif depuis l'ouverture du mercato, il semblerait bien que Pablo Longoria n'en ait pas encore terminé avec son recrutement puisque Pol Lirola devrait prochainement s'engager avec le club phocéen.

S'il y a bien un club qui a animé le mercato cet été, c'est l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a en effet attiré pas moins de huit renforts avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Cependant, si la plupart des postes ont été renforcés, Jorge Sampaoli souhaite encore voir débarquer un piston droit. Les noms de Daniel Wass et Pol Lirola circulent ces dernières semaines, mais le technicien argentin a une préférence pour l'Espagnol qu'il a eu sous ses ordres lors de la seconde partie de saison dernière. Problème, les négociations s'éternisent avec la Fiorentina alors que l'OM avait refusé de lever son option d'achat estimée à 12M€ et qui a expiré le 31 mai dernier. Une situation qui commence à agacer Jorge Sampaoli. « On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse cette semaine.

Lirola bientôt de retour ?