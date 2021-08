Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 14h15 par La rédaction

Avec un contrat qui prendra fin en 2022, l'avenir de Cristiano Ronaldo semble toujours aussi incertain avec la Juventus. Alors que le PSG est souvent lié au Portugais depuis le début du mercato, Massimiliano Allegri compte bien s'appuyer sur CR7 cette saison.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo fait toujours autant rêver la planète football. À un an de la fin de son contrat avec la Juventus, la star portugaise fait l'objet de nombreuses spéculations sur la suite de sa carrière. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'Inter Miami a pensé à faire venir CR7 en MLS dès cet été. Pour autant, Cristiano Ronaldo souhaiterait lui encore vouloir briller en Europe. Avec la venue de Lionel Messi au PSG, une arrivée de Ronaldo lors de ce mercato estival semblerait désormais difficile à imaginer. De ce fait, c'est la Juventus qui pourrait bien souffler dans ce dossier...

«Pour nous, il sera une valeur ajoutée»