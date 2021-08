Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort du Real Madrid sur le recrutement d’Alaba !

Publié le 15 août 2021 à 14h00 par Th.B.

Arrivé au Real Madrid cet été et demeurant à ce jour la seule recrue du club merengue, David Alaba fait déjà l’unanimité en interne comme le témoignage du directeur des relations institutionnelles le laisse entendre.

Dès le mois de février dernier, David Alaba annonçait en conférence de presse son choix de quitter le Bayern Munich cet été soit à l’expiration de son contrat, club dans lequel il évoluait depuis 2008. Le Real Madrid a finalement était la prochaine destination de l’Autrichien bien que le PSG et Chelsea aient été des options. Ayant disputé son premier match de championnat avec le Real Madrid samedi face à Alaves au poste de latéral gauche alors qu’il a été recruté pour occuper la position de défenseur central, David Alaba a reçu les louanges du directeur des relations institutionnelles du Real Madrid.

« Il est fondamental dans un club comme le Real Madrid »