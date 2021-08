Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Mbappé, le Real Madrid peut boucler une triple opération légendaire !

Publié le 15 août 2021 à 11h15 par Th.B.

Alors que le PSG a été lié aux noms de Paul Pogba et d’Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé pourrait permettre au Real Madrid de rafler la mise dans ces deux autres opérations avec comme cerise sur le gâteau la venue de Mbappé l’été prochain…

Alors que le Real Madrid s’est montré plus que discret l’été dernier et depuis le début du mercato au cours duquel seul David Alaba a débarqué du Bayern Munich libre de tout contrat, Florentino Pérez n’aurait qu’un dossier chaud sur sa table, à savoir celui de Kylian Mbappé qui refuserait toujours catégoriquement de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. Prêt à formuler une offre de 120M€ selon Carrusel Deportivo , le Real Madrid semble également être enclin à attendre un an que le joueur soit libre afin de l’accueillir en même temps que Paul Pogba selon The Daily Star. Le milieu de terrain de Manchester United voudrait d’ailleurs s’engager au Real Madrid et non au PSG. Et grâce à ces potentielles économies, le club merengue pourrait frapper un grand coup avec le joueur que tout le monde s’arrache en Europe.

Un mercato galactique en 2022 avec Mbappé, Pogba et Haaland pour le Real Madrid !