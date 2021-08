Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, CR7, Mbappé... Le Qatar peut faire un coup légendaire !

Publié le 15 août 2021 à 9h10 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 30 juin, le Real Madrid serait bien décidé à offrir 150M€ pour l'arracher au PSG dès cet été. S'ils finissaient par accepter cette proposition, les Parisiens devraient s'offrir les services de Cristiano Ronaldo pour le remplacer.

Le Real Madrid serait déterminé à recruter Kylian Mbappé cet été. Dans cette optique, le club merengue aurait prévu de lancer une offensive à hauteur de 150M€ pour tenter de convaincre le PSG. Alors qu'il a formulé une offre proche du contrat de Neymar - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - Leonardo pourrait se résoudre à vendre Kylian Mbappé cet été, car ce dernier n'est toujours pas décidé à prolonger. Dans ce cas, le directeur sportif du PSG devrait se jeter sur Cristiano Ronaldo pour remplacer son numéro 7.

Cristiano Ronaldo, le digne héritier de Mbappé au PSG ?