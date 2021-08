Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, tout est clair pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé laisse traîner les choses quant à son avenir refusant toujours de prolonger, ni le président ni le directeur sportif du PSG ne compterait le laisser filer.

Et si c’était le moment pour Kylian Mbappé de quitter le PSG ? À moins de deux semaines de la clôture du mercato estival, le champion du monde tricolore n’a toujours pas renouveler son contrat qui prendra fin en juin prochain. De quoi pousser le PSG à le vendre ? Si l’objectif n’était pas de le perdre gratuitement dans un an, la réponse serait oui alors que Mbappé aurait donné son aval au Real Madrid pour débarquer cet été ou la saison prochaine à la Casa Blanca.

Que ce soit Leonardo ou Al-Khelaïfi, tout le monde est sur la même longueur d’onde