Mercato - Real Madrid : Un buteur réclamé par Ancelotti ? La réponse !

Publié le 15 août 2021 à 4h30 par T.M.

Au Real Madrid, Karim Benzema est un peu seul sur le front de l’attaque. Et face aux rumeurs à propos de l’arrivée d’un nouvel attaquant, Carlo Ancelotti a répondu.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Karim Benzema a pris le relai et porte désormais le Real Madrid sur ses épaules. Mais derrière lui, il n’y a pas grand monde. Bien que Luka Jovic et Mariano Diaz soient chez les Merengue, ils ne donnent pas satisfaction et Carlo Ancelotti ne semble pas compter sur eux. Au point de réclamer un nouvel attaquant ? Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt d’Ancelotti pour Richarlison, son ancien protégé à Everton.

« Un grand joueur »