Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti annonce la couleur pour la suite du recrutement !

Publié le 14 août 2021 à 10h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a laissé entendre qu'il s'attendait à quelques modifications dans son groupe d'ici la fin du mercato estival.

Le Real Madrid est resté bien discret lors de ce mercato estival. Mis à part David Alaba, le club espagnol n’a enregistré l’arrivée d’aucun renfort. Et pour cause, Florentino Perez n’a qu’une seule idée en tête : recruter Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur du PSG refuse de prolonger son contrat et pourrait bien quitter Paris. Selon L’Equipe , le Real Madrid devrait formuler une offre de 150M€ aux dirigeants du PSG grâce notamment aux prochaines ventes de Luka Jovic, Mariano Diaz et Martin Odegaard.

« Je ne peux pas dire que nous n'allons rien faire »