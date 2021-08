Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid maintient sa stratégie pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 4h45 par T.M.

Bien que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, la Casa Blanca ne souhaite clairement pas se positionner publiquement sur l’attaquant du PSG.

Après Lionel Messi, le feuilleton de ce mercato estival va concerner Kylian Mbappé. N’ayant pas prolongé avec le PSG et n’étant visiblement pas décidé à le faire, le Français se retrouve donc dans une position de force pour s’en aller bien que sa direction ne souhaite pas s’en séparer. Il n’empêche que le Real Madrid reste à l’affût. Si la porte s’ouvre, Florentino Pérez s’y engouffrera, mais ne comptez pas sur le président merengue pour faire le premier pas. Et Carlo Ancelotti adopte aussi cette stratégie.

« Je ne peux pas parler de ce sujet »