Mercato - PSG : Après Al-Khelaïfi, une star de Pochettino met la pression sur Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a mis la pression sur Kylian Mbappé pour son avenir, Angel Di Maria semble sur la même longueur d'ondes que son entraîneur.

En marge de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi s'était montré catégorique au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022 : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Et visiblement, Angel Di Maria partage l'avis de son président.

«Il ne trouvera pas une meilleure équipe que celle-ci»