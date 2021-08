Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule porte de sortie encore active pour Cristiano Ronaldo

Publié le 15 août 2021 à 1h15 par H.G.

Si les chances de voir Cristiano Ronaldo quitter la Juventus d’ici le 31 août sont très, très minces, il existe encore une piste possible. La voici.

À un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait l’objet de nombreuses rumeurs tout au long de cette fenêtre estivale des transferts. Un retour à Manchester United a un temps été évoqué, de même qu’un come-back au Real Madrid. Cependant, c’est surtout la piste menant au PSG qui a été avancée avec le plus d’insistance. Seulement voilà, pour compléter le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé, c’est finalement sur Lionel Messi que les pensionnaires du Parc des Princes ont décidé de miser en profitant de l’incapacité du FC Barcelone à le prolonger en raison de ses finances dans le rouge et de sa masse colossale. Ce faisant, la porte du PSG s’est fermé pour Cristiano Ronaldo et il est maintenant avancé de l’autre côté des Alpes que sa saison 2021/2022 s’écrira du côté de la Juventus.

L’Inter Miami est là, mais…

Mais le feuilleton Cristiano Ronaldo est-il réellement terminé pour autant ? Même si les chances de le voir partir son infimes, on ne peut pas totalement l’affirmer. Et pour cause, il lui reste encore une dernière porte de sortie, à savoir celle de l’Inter Miami comme le10sport.com vous l’a révélé. Le franchise de Major League Soccer est actuellement son dernier possible point de chute pour cette fenêtre estivale des transferts. Néanmoins, il faut encore une fois bien insister sur le fait qu’il y a peu de chances de voir le vainqueur de l’Euro 2016 avec le Portugal traverser l’océan Atlantique dans les prochaines semaines dans la mesure où il préférerait rester en Europe pour le moment. Bref, l’Inter Miami est là, mais c’est bien dans le Piémont et en Serie A que Cristiano Ronaldo devrait faire trembler les filets dans les prochains mois.