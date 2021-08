Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’arrivée de Messi, Di Maria interpelle Pochettino !

Publié le 15 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Malgré la venue de Lionel Messi, Angel Di Maria compte bien conserver sa place de titulaire dans le onze de départ du PSG et a profité d'une interview avec la presse argentine pour faire passer un message à son entraîneur Mauricio Pochettino.

L’arrivée de Lionel Messi pourrait rebattre quelques cartes au sein de l’effectif parisien. Mauricio Pochettino va devoir se creuser la tête pour aligner un onze de départ équilibré qui satisfera tout le monde et les egos de certains. Angel Di Maria, qui avait l’habitude d’occuper le flanc droit de l’attaque parisienne pourrait en faire les frais et laisser son côté à La Pulga . Pour jouer au milieu de terrain ? En tout cas, l’ancien joueur du Real Madrid se rend disponible et l’a fait savoir.

« J'aimerais jouer à ma place ou au milieu comme au Real Madrid, mais c'est à l'entraîneur de décider »