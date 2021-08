Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’impasse se confirme encore d’un cran pour Mbappé…

Publié le 14 août 2021 à 23h15 par H.G.

À la suite des révélations du 10 Sport sur le dossier Mbappé, le journal L’Equipe confirme la tendance : pas de prolongation en vue pour la star du PSG.

Le dossier Kylian Mbappé continue de cristalliser l’attention et les inquiétudes parmi les observateurs du PSG. En effet, à moins d’un an du terme de son contrat, l’international français n’a toujours pas prolongé son bail et n’est clairement pas enclin à le faire. Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce vendredi, le numéro 7 parisien ne change toujours pas de position après l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif du club de la capitale cette semaine, bien qu'il n'ait aucun soucis avec lui malgré ce qui a pu être avancé à tort ici et là.

Statu quo dans le dossier Kylian Mbappé !