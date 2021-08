Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va bien lancer une offensive colossale pour Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Pour faire plier le club de la capitale cet été, le Real Madrid aurait préparé une offre de près de 150M€.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le club parisien pourrait se résoudre à vendre son numéro 7 cet été s'il ne parvient pas à le prolonger très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement cet été. Pour ne pas vivre une telle désillusion, Leonardo a formulé une offre alléchante à Kylian Mbappé. Une proposition qui se rapproche le plus possible du contrat de Neymar, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et alors que Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG, le Real Madrid se préparerait à lancer l'assaut.

Le Real Madrid va offrir 150M€ pour Kylian Mbappé