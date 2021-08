Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de ce cadre de Koeman sur son avenir !

Publié le 14 août 2021 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Sergi Roberto a fait une grande annonce sur son avenir. En effet, le milieu de terrain espagnol a révélé qu'il allait renouveler son contrat à la baisse pour rester au FC Barcelone.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le FC Barcelone, Sergi Roberto aurait pu faire ses valises cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Toutefois, le milieu de terrain espagnol est sur le point de prolonger avec le Barça. Lors d'un entretien accordé à La Vanguardia , Sergi Roberto a fait clairement savoir qu'il allait renouveler son contrat avec l'écurie blaugrana. Et alors que le FC Barcelone est à la peine sur le plan financier, le natif de Reus a révélé qu'il allait faire un sacrifice financier pour aider son club à se remettre sur pied.

«Je termine mon contrat cette année et je vais le renouveler à la baisse»