Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation sur l’avenir de Gerard Piqué !

Publié le 14 août 2021 à 22h30 par La rédaction

Grâce à un effort financier considérable de Gerard Piqué, le Barça est désormais assuré de pouvoir compter sur ses recrues pour la 1ère journée de Liga. Mais rien n’a changé pour le contrat de l’Espagnol qui devrait rester lié au club catalan jusque 2024.

En plus du récent départ de Lionel Messi qui n’a toujours pas été digéré, le FC Barcelone devait encore régler un problème majeur avec ses recrues de l’été. A un jour de la reprise de la Liga contre la Real Sociedad, Memphis Depay et Eric Garcia n’étaient toujours pas inscrits, et donc pas qualifiés pour entamer la saison. Mais grâce à la générosité de Gerard Piqué qui aurait considérablement baissé son salaire, Ronald Koeman pourra compter sur ses renforts dès ce dimanche. En revanche, rien n'a changé pour Gerard Piqué, hormis son salaire.

Gerard Piqué reste lié au Barça jusque 2024