Mercato - PSG : Lionel Messi s'est fixé un grand objectif avec Paris !

Publié le 15 août 2021 à 7h15 par La rédaction

Fraichement arrivé au PSG, Lionel Messi est plein d’ambitions pour ces dernières années au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions. L’Argentin aimerait ramener la première coupe aux grandes oreilles à Paris.

C’est sans aucun doute le transfert de l’été. Destiné à finir sa carrière avec le FC Barcelone, Lionel Messi va finalement vivre une nouvelle expérience. En fin de contrat avec le club catalan, aucun accord n’a été trouvé afin de prolonger son bail au Barça, en grande partie à cause du nouveau règlement de la Liga. Une aubaine pour le PSG qui n’a pas manqué son coup. Aussi triste soit-il, Lionel Messi ne manque pas d’ambitions pour autant. A 34 ans, le sextuple ballon d’or vient au PSG pour gagner des titres, comme il l’a toujours fait durant sa carrière.

Objectif Ligue des Champions pour Messi