Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a les idées claires pour son avenir…

Publié le 15 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ne se fait plus tout jeune, Angel Di Maria (34 ans) compterait bien poursuivre son aventure en Europe. Et pourquoi pas au PSG ?

Se montrant toujours aussi important et précieux lors des grandes affiches et particulièrement en Ligue des champions, Angel Di Maria a vu son contrat être prolongé d’une saison ces derniers mois, de quoi lui permettre d’évoluer aux côtés de Lionel Messi pour l’intégralité de l’exercice. Et après ? Alors qu’il dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2022, Di Maria compte continuer en Europe malgré ses 34 ans.

Di Maria veut «continuer à gagner et à remporter des choses en Europe»