Mercato - PSG : Ibiza, transfert… Angel Di Maria dit tout sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 14 août 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 14 août 2021 à 14h32

Bien qu’il pourrait falloir un temps d’adaptation à Lionel Messi qui a passé plus des 3/4 de sa vie à Barcelone, l’Argentin va flamber au PSG selon Angel Di Maria qui a au passage donné sa version des faits sur son rôle dans le feuilleton Lionel Messi.

Depuis le début du mercato estival, le PSG s’était montré conquérant sur le marché des transferts en mettant notamment la main sur 4 joueurs de classe mondiale via les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais en début de semaine, le Paris Saint-Germain a secoué la planète football en recrutant le sextuple Ballon d’or Lionel Messi qui était libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, et ce, sans lui verser de prime à la signature. Leonardo est parvenu à convaincre Messi de signer pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option et notamment grâce au forcing en coulisse de Neymar, d’Angel Di Maria ou encore de Leandro Paredes comme Messi l’a souligné à la BBC . Invité à s’exprimer sur son coéquipier en sélection argentine, Di Maria n’y est pas allé par quatre chemins. « Messi est d'un autre monde. Vous lui lancez une pierre et il l'arrête, il vous dépasse comme si de rien n'était, il pense avant l'autre. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai joué avec Cristiano, Ney, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale et honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. Maintenant, je le vois aussi dans l'équipe nationale argentine et chez les fous du PSG. C'est quelque chose d'unique Léo ». a confié l’allier du PSG à TyC Sports avant de s’attarder sur sa belle complémentarité avec Messi. « Pour être honnête, pour moi, c'est très facile de jouer avec lui. Si tu cours, il te lance la balle et elle tombe à tes pieds. Il n'y a pas d'excuses pour quoi que ce soit. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain. C'est facile de voir ce qu'il veut ».

Les coulisses de la photo à Ibiza dévoilées par Di Maria

En ce qui concerne la désormais célèbre photo de Lionel Messi entouré de Neymar, de Leandro Paredes et d’Angel Di Maria à Ibiza juste avant que tous rentrent de vacances, l’Argentin a tenu à remettre les choses au clair. « Quand nous avons pris la photo à Ibiza, tout était fermé avec Barcelone. Il nous l'avait dit dès notre rencontre. Quand il est arrivé, nous lui avons dit qu'il venait avec nous mais il nous a dit qu'il partait et qu'il signait au Barca ». Voici le message clair et limpide que Di Maria a divulgué à TyC Sports avant de marquer dans le temps le moment où tout a basculé avec le FC Barcelone et de ce fait, joué en faveur du Paris Saint-Germain. « Jusqu’à jeudi, quand il m'a envoyé un message, il m'a dit que tout avait explosé et qu'il allait essayer de venir au PSG. C'est là que tout a commencé, mais tout a été organisé à Barcelone. Les jours ont dû être très mauvais car tout changeait d'un moment à l'autre, mais maintenant ils sont très heureux ici ». Âgé de 34 ans, Lionel Messi peut-il encore avoir beaucoup à donner pour autant au PSG ?

Di Maria assure que Messi a beaucoup à donner…

Du point de vue d’Angel Di Maria, ce n’est absolument pas une question à se poser. Le côtoyant avec l’Albiceleste, l’Argentin estime que son compatriote et sextuple Ballon d’or ne fait que progresser à chacune des saisons qui passent. « Je pense que Messi s'améliore chaque année. Avec la qualité des joueurs que possède le PSG, son niveau va continuer à s'élever. Cela va lui donner un plus. Avoir Neymar, Mbappé et Verratti. Le coach va mettre en place une équipe pour qu'il se sente aussi bien que possible ». Mais son adaptation après avoir passé 21 années à Barcelone sera-t-elle une réussite ?

… et qu’il va s’épanouir au PSG encore plus qu’à Barcelone !