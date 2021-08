Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Koeman sur le départ de Messi !

Publié le 14 août 2021 à 14h00 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman est revenu sur le départ de Lionel Messi. Même s'il regrette le départ du joueur argentin, le technicien veut préparer la suite.

Agé de 34 ans, Lionel Messi a tourné une page importante de sa carrière. Arrivé durant son adolescence en Catalogne, l’attaquant argentin a finalement quitté le FC Barcelone, pour rejoindre le PSG. Une issue totalement inattendue, alors que la presse espagnole annonçait une prolongation imminente de Lionel Messi. Le joueur n’a d’ailleurs pu retenir ses larmes au moment de faire ses adieux au FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman est revenu sur le départ de la Pulga .

« Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé »