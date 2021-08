Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est à court de solutions dans ce chantier colossal !

Publié le 14 août 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 août 2021 à 17h36

Alors que le PSG ambitionnerait de renforcer le flanc gauche de sa défense, tout indique que cela pourrait maintenant être reporté à cet hiver.

Identifié comme l’un des secteurs à renforcer en priorité par la direction sportive du Paris Saint-Germain, le moins que l’on puisse dire est que le poste de latéral droit a bien été consolidé. Effectivement, après le départ d’Alessandro Florenzi, dont l’option d’achat n’a pas été levée auprès de l’AS Roma, Leonardo a enregistré l’arrivée d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter. Ainsi, c’est enfin une jeune valeur sûre qui a été recrutée par le PSG dans ce secteur. Mais dans le même temps, l’écurie parisienne aimerait également renforcer le flanc gauche de sa défense, là où Layvin Kurzawa déçoit et où l’état de forme de Juan Bernat inquiète puisqu’il n’a plus joué depuis près d’un an après sa rupture des ligaments croisés.

Le PSG s’active en vue du mercato hivernal pour le poste de latéral gauche