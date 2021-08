Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà bougé pour sa priorité hivernale !

Publié le 14 août 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que le mercato estival n’est pas encore clos, Leonardo aurait un oeil rivé sur la fenêtre hivernal des transferts avec un profil bien en tête : Nuno Mendes.

Travaillant de concert avec Nasser Al-Khelaïfi et notamment sur le dossier Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolongé, Leonardo est parvenu à mettre la main sur cinq recrues cet été dont Sergio Ramos et Lionel Messi. Et d’après Foot Mercato il se pourrait que le directeur sportif du PSG lance une offensive auprès du Stade Rennais d’ici la fin du mercato pour Eduardo Camavinga. Là ne résiderait l’unique option du PSG sur le marché puisque les dirigeants parisiens travailleraient déjà en marge du mercato hivernal de 2022 avec dans leur viseur un certain Nuno Mendes.

Une approche concrète pour Nuno Mendes pour l’hiver prochain !