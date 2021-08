Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour cette piste à 70M€ de Leonardo !

Publié le 13 août 2021 à 14h45 par T.M.

Au Portugal, on a annoncé ces dernières heures un intérêt du PSG pour Nuno Mendes. Toutefois, rien n’aurait bougé pour le latéral gauche du Sporting Lisbonne.

Et maintenant le poste de latéral gauche ? Alors que le PSG réalise un recrutement XXL réussissant à résoudre les problèmes de l’effectif de Mauricio Pochettino, il pourrait encore y avoir un besoin avec l’arrière gauche. En effet, Juan Bernat n’est toujours pas à 100%, tandis que Layvin Kurzawa et Abdou Diallo ne font pas vraiment forte impression. Face à cela, Leonardo pourrait donc aller chercher une nouvelle recrue et elle pourrait s’appeler Nuno Mendes. En effet, selon les informations du média portugais TVI 24 , le PSG serait intéressé par le joueur du Sporting Lisbonne.

Aucune offre du PSG !