Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Neymar pour Lionel Messi…

Publié le 15 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Bien que Leonardo ait joué un rôle primordial dans la venue de Lionel Messi au PSG, Neymar aurait aussi sa part de responsabilité dans cette opération légendaire.

Lionel Messi a sauté le pas. Alors que tout portait à croire qu’il ferait l’intégralité de sa carrière européenne au FC Barcelone, les finances du Barça ont contraint le club à le laisser filer et le PSG a profité de cette opportunité en or. Le sextuple Ballon d’or a évoqué de grosses discussions entre Leonardo et son père qui tient également le rôle d’agent. Néanmoins, tout a néanmoins été possible grâce à son ami Neymar entre autres.

Neymar était au courant de chacune des avancées !