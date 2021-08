Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau message fort sur l’arrivée de Messi !

Publié le 15 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que l’arrivée de Lionel Messi ne cesse de faire parler, Jean-Pierre Caillot, président de Reims, estime que les retombées se font déjà ressentir.

L'arrivée de Lionel Messi n'en finit plus de faire parler. Il faut dire que le PSG a réussi l'une des opérations les plus importantes de l'histoire du football et cela pourrait même bénéficier à l'ensemble du football français et de la Ligue 1. Jean-Pierre Caillot, président de Reims qui pourrait voir les premiers pas de La Pulga en France le 29 août, explique l'effet Messi.

«Oui et nous en mesurons déjà les effets à Reims»