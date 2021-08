Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane justifie son choix très fort !

Publié le 15 août 2021 à 2h45 par A.M.

Onze ans après son arrivée au Real Madrid, Raphaël Varane justifie son choix de rejoindre Manchester United.

Cet été, le Real Madrid a connu une petite révolution avec le départ de sa charnière centrale titulaire. Sergio Ramos s'est engagé avec le PSG tandis que Raphaël Varane a rejoint Manchester United. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le défenseur français qui va découvrir la Premier League, onze après sa signature au Real Madrid. Un choix que le Champion du monde 2018 a justifié.

«Je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club»