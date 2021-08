Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Manchester United annonce finalement le transfert de Raphaël Varane !

Publié le 14 août 2021 à 13h25 par La rédaction

Après un certain temps de battement, Manchester United a enfin annoncé le transfert officiel de Raphaël Varane en provenance du Real Madrid.

Bien que l’accord de principe avait été communiqué il y a plusieurs semaines à présent, le transfert de Raphaël Varane n’avait toujours pas été officialisé. C'est désormais chose faite puisque Manchester United a annoncé ce samedi midi que Raphaël Varane était officiellement un Red Devil e t ce jusqu’en juin 2025. Dans le communiqué publié sur le site officiel du club, Varane a fait passer le message suivant. « Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser » .