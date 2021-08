Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de David Luiz qui ne va pas plaire aux Marseillais…

Publié le 15 août 2021 à 2h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, David Luiz a reçu une offre du club phocéen. Mais visiblement, cela ne lui convenait pas.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM avait transmis au mois de juin une offre à David Luiz sur la base d'un contrat de deux ans. Bien décidé à recruter un défenseur expérimenté, Jorge Sampaoli avait fait le forcing pour l'ancien joueur du PSG, libre suite à la fin de son bail avec Arsenal. Mais le Brésilien a décliné et n'a toujours pas tranché pour son avenir. Un choix qu'il justifie.

«Les offres faites jusqu'à présent n'ont pas touché mon cœur»