Mercato : Real Madrid, OM... David Luiz affiche un souhait clair pour son avenir !

Publié le 13 août 2021 à 13h00 par D.M.

Libre depuis son départ d'Arsenal, David Luiz s'est prononcé sur son avenir. Annoncé à l'OM et au Real Madrid, le défenseur brésilien voudrait rejoindre une équipe capable de remporter des trophées.

Agé de 34 ans, David Luiz n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Libre depuis son départ d’Arsenal, le défenseur brésilien a été approché par de nombreux clubs et notamment de Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’OM a tenté de le recruter en transmettant une très belle offre, mais le joueur n’a pas répondu favorablement à cette approche. Selon la presse espagnole, David Luiz voudrait rejoindre le Real Madrid et aurait refusé toutes les offres avec l’espoir d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti.

« Les offres faites jusqu'à présent n'ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau »