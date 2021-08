Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix démentiel est fixé pour Erling Haaland !

Publié le 13 août 2021 à 12h00 par D.M.

En cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid envisageait de se tourner vers Erling Haaland. Mais le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de le vendre cet été.

Au Real Madrid, l’entraîneur a changé cet été, mais l’objectif reste le même : recruter Kylian Mbappé. Et selon la presse espagnole, le club merengue a de grandes chances de parvenir à ses fins. A en croire OK Diario , le joueur aurait annoncé aux dirigeants du Real Madrid qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG. Toutefois, les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention de le vendre cet été. Autrement dit, Kylian Mbappé pourrait quitter gratuitement la capitale en 2022.

Le BVB réclame 200M€ pour Haaland