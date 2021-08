Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un accord déjà trouvé pour… Erling Braut Haaland ?

Publié le 12 août 2021 à 21h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid travaillerait sur le dossier Kylian Mbappé, le club merengue en ferait de même en coulisse pour Erling Braut Haaland, pour qui un deal serait déjà en place avec le Borussia Dortmund pour son transfert. Explications.

Erling Braut Haaland pourrait poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund bien que son agent Mino Raiola ait multiplié les sorties médiatiques ces derniers mois et les voyages notamment en Espagne pour vendre les mérites de son client au FC Barcelone et au Real Madrid notamment. Cependant, le Borussia Dortmund chez qui le buteur est lié jusqu’en juin 2024, n’a pas cessé de dire de la bouche de ses dirigeants ces derniers temps que Haaland figurait dans le projet sportif du club de la Ruhr cette saison, mais pas au-dessus du prochain exercice ?

Haaland ne veut que Madrid, un accord passé entre le Real et le BvB ?