EXCLU - Mercato : David Luiz temporise pour l’OM

Publié le 18 juillet 2021 à 18h50 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’OM, David Luiz n’a pas encore pris de décision pour son avenir. La piste marseillaise est toujours active mais le Brésilien hésite.

Avec les arrivées de Luan Peres et William Saliba, l’OM fait le plein en défense centrale. Pour autant, d’après nos sources, Jorge Sampaoli continue de faire le forcing pour la venue de David Luiz. Convaincu qu’il peut apporter un plus à son effectif, avec sa touche technique, son expérience et sa polyvalence, l’entraîneur de l’OM n’a pas abandonné l’idée de le signer. Même après les doubles signatures de Luan Peres et Saliba, Sampaoli imaginant parfaitement dans un rôle de milieu de terrain, tout en pouvant prétendre à une place dans l’axe de la défense.

David Luiz hésite