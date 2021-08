Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'incroyable coup David Luiz tenté par Ancelotti ?

Publié le 12 août 2021 à 20h00 par A.D.

Alors que Raphaël Varane se dirigerait vers Manchester United, le Real Madrid penserait à recruter David Luiz pour le remplacer. Dans cette optique, l'ancien défenseur du PSG aurait rejeté toutes offres, en attendant celle du club merengue.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, David Luiz cherche un nouveau club pour relancer sa carrière. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a tenté de s'offrir les services de l'ancien défenseur du PSG en formulant une très belle offre. Toutefois, David Luiz n'avait pas encore répondu à cette proposition à la mi-juillet, préférant temporiser. En parallèle, l'international brésilien aurait plusieurs autres pistes pour son avenir, et notamment du côté de la Turquie. Cependant, David Luiz aurait décidé de repousser toutes offres, en attendant le Real Madrid.

David Luiz attend un appel du Real Madrid