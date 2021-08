Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup Paul Pogba plombé par... Lionel Messi ?

Publié le 12 août 2021 à 19h10 par A.D.

Alors que Lionel Messi vient de signer au PSG, Manchester United serait on ne peut plus confiant concernant Paul Pogba. En effet, les Red Devils estimeraient que plus aucun club n'aurait les ressources nécessaires pour s'offrir La Pioche cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba susciterait l'intérêt du PSG. Alors que La Pioche n'a plus qu'une année d'engagement avec Manchester United, Leonardo souhaiterait en profiter pour le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, l'annonce du FC Barcelone sur Lionel Messi aurait totalement chamboulé ses plans. Sachant que La Pulga ne pouvait plus rempiler avec le Barça, le directeur sportif du PSG s'est activé pour l'offrir à Mauricio Pochettino, et il a réussi ce coup XXL. Mais avec l'arrivée de Lionel Messi, le PSG pourrait avoir éteint ses chances de recruter Paul Pogba.

Paul Pogba bloqué à Manchester United à cause de Lionel Messi ?