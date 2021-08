Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, Leonardo a du pain sur la planche !

Publié le 11 août 2021 à 22h30 par Th.B.

Alors que le dossier Paul Pogba semble toujours être d’actualité malgré la venue de Lionel Messi au PSG, Leonardo et les dirigeants parisiens devraient faire un énorme message estival s’ils souhaitaient avoir une chance de mettre la main sur la star de Manchester United.

Bien que le PSG soit parvenu à ne débourser qu’une seule indemnité de transfert à un autre club cet été, à savoir l’Inter pour le coup Achraf Hakimi, malgré cinq recrues, Leonardo et la direction du PSG seraient contraints de trouver un moyen de rééquilibrer les comptes en actant plusieurs ventes au sein de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. D’une part pour respecter la promesse qui aurait été faite à la DNCG, à savoir des ventes qui s’élèvent à 200M€ cet été lorsque seul les 7M€ du transfert de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen ont été enregistrés. Et d’une autre pour une potentielle offensive surprise pour Paul Pogba.

Un dégraissage XXL pour Pogba ?