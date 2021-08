Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario impossible autour de Mbappe-Messi...

Publié le 11 août 2021 à 21h50 par A.M.

Certains médias espagnols annoncent que malgré la signature de Messi, Kylian Mbappe est déterminé à quitter le PSG cet été. Analyse.

En Espagne, certains médias affirment que malgré la signature de Lionel Messi, Kylian Mbappe aurait pris la décision radicale de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été, et qu’il ne prolongerait pas au PSG, quelle que soit l’offre du club. Selon ces médias, ce choix serait en grande partie lié à sa relation très froide avec Leonardo, bloquant toute possibilité de négociation. Que faut-il en penser ?

La perspective du trio avec Neymar et Messi…

A l’analyse, une telle option apparaît hasardeuse. D’une part, il apparaît très improbable qu’un joueur comme Kylian Mbappe tranche de manière aussi radicale sur son avenir du fait d’une mauvaise relation avec le directeur sportif, et de surcroit il apparaît largement autant improbable que la présidence du club laisse une telle chose se produire sans prendre le dossier en main. D’autre part, il apparaît très difficile d’imaginer que Mbappe soit déterminé à partir cet été alors que la perspective s’offre à lui de jouer au moins un an avec Neymar et Messi. Autant le sujet de sa prolongation apparaît problématique, autant il serait très surprenant que Mbappe soit décidé à quitter le PSG dès cet été.