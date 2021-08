Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de cette piste de Longoria !

Publié le 12 août 2021 à 19h15 par D.M.

Pour remplacer Duje Caleta-Car, l'OM penserait à Nikola Maksimovic. Mais le défenseur donne sa priorité au Napoli et espère signer un nouveau contrat avec le club italien.

Alors que Duje Caleta-Car pourrait rejoindre la Premier League avant la fin du mercato estival, l’OM aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Et selon Gianluca Di Marzio, le club marseillais aurait activé la piste menant à Nikola Maksimovic, libre après son départ du Napoli en juillet dernier. A en croire les informations du journaliste italien, l’OM serait parvenu à trouver un accord salarial avec Maksimovic. Mais interrogé sur son avenir, le joueur a indiqué qu’il souhaitait signer un nouveau contrat avec le Napoli.

« Je ne me vois pas loin de l'Italie et Naples est prioritaire »