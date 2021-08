Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria donne le ton pour Boubacar Kamara !

Publié le 12 août 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que le FC Séville resterait toujours autant intéressé par son profil, Boubacar Kamara ne quittera l’OM que si le président Pablo. Longoria recevait une belle offre selon la presse ibérique.

D’ici la fin du mercato estival, Pablo Longoria se serait fixé un gros objectif après être parvenu à boucler une bonne poignée d’arrivée cet été. En effet, le président de l’OM prévoirait de dégraisser son effectif et aurait dressé une liste de potentiels partants dans laquelle Dario Benedetto, Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic et Boubacar Kamara feraient partie intégrante. En ce qui concerne le minot marseillais, le FC Séville serait sur le coup en cas de transfert de Jules Koundé et aurait déjà fait part de son intérêt à l’OM à en croire L’Équipe . Néanmoins, il faudrait déjà que Koundé puisse partir et à en croire le directeur sportif Monchi, aucune offre ne serait parvenue sur le bureau de la direction andalouse.

Longoria veut toucher le jackpot pour Kamara !