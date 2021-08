Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une très grosse offre en préparation pour Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 2h00 par A.M.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’une offre à 150M€.

En marge de la conférence de presse de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à mettre la pression sur Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022 : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Mais pour l'instant, cela n'a eu aucun effet et le Real Madrid se tient prêt à dégainer en coulisses.

Le Real prêt à lâcher 150M€ ?