Mercato - PSG : Messi, Fair-play financier… Al-Khelaifi reçoit un gros coup de pression !

Publié le 15 août 2021 à 2h30 par A.M.

Après l’arrivée de Lionel Messi, le PSG fait grandement parler notamment compte tenu de son respect du fair-play financier et Karl-Heinz Rummenigge en rajoute une couche.

Après la signature de Lionel Messi au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a rapidement mis les choses au clair concernant le respect des règles du fair-play financier. « Si on signe Leo, c’est qu’on peut, sinon on ne l’aurait pas fait. On savait qu’on pourrait le faire. Aujourd’hui, ce qu’apporte Leo au club est énorme. Il faut que les médias se concentrent là-dessus et pas seulement sur le négatif. Il apporte de bonnes choses. C’est une excellent actif pour le club. Le club grandit dans tous les aspects. Et d’un point de vue commercial, c’est incroyable en 3 jours. Vraiment c’est fantastique. On s’est penché sur la question du fair-play financier, on a respecté les règles », confiait-il en conférence de presse. Mais ce n'est visiblement pas suffisant pour complétement éteindre la méfiance de Karl-Heinz Rummenigge.

«Avec cette fonction, il a un devoir d’exemplarité»