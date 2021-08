Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, prolongation... Pour Mbappé, le Qatar joue cartes sur table !

Publié le 14 août 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid envisage de formuler une offre importante au PSG pour tenter de recruter Kylian Mbappé. Mais au sein de la formation parisienne, on n'a pas l'intention de se séparer du joueur cet été.

Après avoir bouclé le dossier Lionel Messi, le PSG va pouvoir se concentrer sur l’avenir de Kylian Mbappé. Agé de 22 ans, le joueur est à un tournant de sa jeune carrière. Son contrat expire l’année prochaine et l’attaquant n’a toujours pas prolongé son bail avec le club parisien. Pourtant, les dirigeants lui ont transmis une offre importante notamment au niveau du salaire. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 août dernier, le PSG s’est approché des émoluments de Neymar (environ 30M€ par an), mais rien ne laisse indiquer, pour l’instant, que Kylian Mbappé signera de nouveau contrat avec le club de la capitale selon nos informations exclusives. Un mutisme qui enflamme la presse espagnole. Depuis plusieurs mois, les médias ibériques annoncent que le champion du monde 2018 pourrait poser ses valises au Real Madrid cet été. Président de la Casa Blanca , Florentino Perez a bien l’intention de tenter sa chance dans ce dossier lors de ce mercato estival.

Une offre de 150M€ du Real Madrid en préparation

Discret lors de ce mercato estival, le Real Madrid n’a qu’un seul objectif : recruter Kylian Mbappé. Selon la Cadena Ser et L’Equipe, la formation espagnole aurait prévu de formuler une première offre durant ce mois d’août. La formation merengue peut compter sur une trésorerie de 122M€, mais elle espère bien récupérer des liquidités dans les prochains jours en se séparant de plusieurs éléments comme Luka Jovic, Mariano Diaz ou encore Martin Odegaard, valorisé 50M€ et annoncé proche d’un retour à Arsenal. Comme indiqué par L’Equipe, la proposition du Real Madrid pourrait bien atteindre les 150M€. Florentino Perez se montrerait confiant et a la conviction que Nasser Al-Khelaïfi acceptera de le vendre en toute fin de mercato afin d’éviter de le perdre gratuitement en 2022. Mais les chances de réussite restent relativement faibles. Et pour cause, la position du PSG reste la même.

Al-Khelaïfi se montre inflexible